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В России создали прибор для реабилитации после инсульта

16 января в 09:08 40 просмотров

В России создали новый прибор для медицинской реабилитации, позволяющий людям заново научиться ходить после инсульта, травм позвоночника и при ДЦП.

В основе разработки — воздействие особых токов, с помощью которых в спинной мозг передаются сигналы необходимой силы прямо через кожу, не вызывая боли у пациента, уточнили «Известия».

Устройство планируют использовать вместе с подвесной системой, способной удерживать человека в необходимом для занятий положении. Такой комплект обойдется вдвое дешевле применяемых сейчас экзоскелетов, которые в России, к тому же, массово не производят.

Прибор уже был протестирован на животных и добровольцах, его клинические испытания намечены на этот год. Ожидается, что промышленный образец появится в 2021 году.


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