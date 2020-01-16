В России создали прибор для реабилитации после инсульта

В основе разработки — воздействие особых токов, с помощью которых в спинной мозг передаются сигналы необходимой силы прямо через кожу, не вызывая боли у пациента, уточнили «Известия».
Устройство планируют использовать вместе с подвесной системой, способной удерживать человека в необходимом для занятий положении. Такой комплект обойдется вдвое дешевле применяемых сейчас экзоскелетов, которые в России, к тому же, массово не производят.
Прибор уже был протестирован на животных и добровольцах, его клинические испытания намечены на этот год. Ожидается, что промышленный образец появится в 2021 году.