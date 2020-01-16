Пензенцев приглашают поддержать «Дизель» на домашних матчах

18, 20 и 22 января пензенские хоккеисты проведут на «Дизель-Арене» ряд игр (0+) в рамках «ВХЛ — Кубка Шелкового пути».

18 января пензенцы сразятся с клубом «Тамбов», матч начнется в 17 часов. 20 числа «Дизель» примет на домашнем льду воронежский «Буран» (начало — в 19 часов), 22-го — «Ростов» (также в 19 часов).

«Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду в борьбе за выход в плей-офф «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» сезона 2019/2020», — призвали в региональном минспорта.

Согласно информации на официальном сайте «Дизеля», в настоящее время команда располагается на восьмой строчке турнирной таблицы (конференция 1). 13 января пензенцы разгромили тольяттинский клуб «Лада» со счетом 8:1.

Подробнее о положении пензенской команды в чемпионате и о шансах выйти в плей-офф можно почитать ЗДЕСЬ.