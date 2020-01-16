Российские ученые начали исследовать сознание буддистских монахов

Они изучают записи электрической активности головного мозга 80 монахов во время прохождения духовных практик. Исследования организованы при активном участии далай-ламы. Ранее он собрал две мини-конференции с российскими нейрофизиологами, результатом которых стал запуск двух лабораторий в тибетских монастырях на юге Индии.

Далай-лама также стал инициатором исследований медитации при помощи современной электроэнцефалографии. По итогам тибетской экспедиции под руководством академика Святослава Медведева ученые сделали записи электрической активности головного мозга у группы монахов из 80 человек. Об этом рассказал руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Каплан. Он добавил, что общение с монахами позволило во многом прояснить терминологические нестыковки в объяснениях субъективных элементов медитации.

«В результате удалось, может быть, впервые разделить их на стадии и построить регламент нейрофизиологического исследования», — сказал специалист.

Так определили три стадии: «аналитическая», «сосредоточения» и «растворения». Они входят практически во все типы медитаций, которые дополняются также другими специализированными моментами.