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Российские ученые начали исследовать сознание буддистских монахов

16 января в 09:30 134 просмотра

Российские ученые приступили к исследованию механизмов глубинных уровней сознания, которых достигают буддистские монахи при некоторых типах медитации, сообщают «Известия».

Они изучают записи электрической активности головного мозга 80 монахов во время прохождения духовных практик. Исследования организованы при активном участии далай-ламы. Ранее он собрал две мини-конференции с российскими нейрофизиологами, результатом которых стал запуск двух лабораторий в тибетских монастырях на юге Индии.

Далай-лама также стал инициатором исследований медитации при помощи современной электроэнцефалографии. По итогам тибетской экспедиции под руководством академика Святослава Медведева ученые сделали записи электрической активности головного мозга у группы монахов из 80 человек. Об этом рассказал руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Каплан. Он добавил, что общение с монахами позволило во многом прояснить терминологические нестыковки в объяснениях субъективных элементов медитации.

«В результате удалось, может быть, впервые разделить их на стадии и построить регламент нейрофизиологического исследования», — сказал специалист.

Так определили три стадии: «аналитическая», «сосредоточения» и «растворения». Они входят практически во все типы медитаций, которые дополняются также другими специализированными моментами.


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