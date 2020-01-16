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На Южной поляне машина «Яндекс.Такси» угодила в ДТП

16 января в 09:48 190 просмотров

В Пензе на Южной поляне произошла авария. Видеозапись с места происшествия появилась в Сети.

Очевидец опубликовал ролик в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что ДТП произошло примерно в 22 часа 15 января. Судя по кадрам, машины столкнулись на перекрестке улиц Калинина и Металлистов. Столкнулись Lada Granta с логотипом «Яндекс. Такси» и Kia. У отечественной легковушки разбит капот, а повреждения кроссовера не видно.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Кроме того, им советуют управлять автомобилем плавно, чтобы избежать заноса.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza

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