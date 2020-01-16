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Пензенцы смогут бесплатно поплавать в бассейне

16 января в 10:40 64 просмотра

Жителей Пензы в рамках областного проекта «Жить активно — здорово!» приглашают бесплатно поплавать в бассейне «Сура».

Сеансы плавания состоятся 17 января с 11 до 14 часов, уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Кроме того, специалисты центра медпрофилактики предлагают горожанам до начала заплыва проверить здоровье, а именно — измерить объем талии, узнать индекс массы тела и артериального давления, определить уровни глюкозы и холестерина в крови, а также насыщаемости капиллярной крови кислородом.

В заключении врач будет проводить индивидуальные консультации по изменению образа жизни в соответствии с выявленными отклонениями.

Также все, кто придет в этот день дворец спорта, смогут получить дополнительные приятные бонусы на бесплатное посещение бассейна.


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