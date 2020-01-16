Россиянам с детьми упростят рефинансирование ипотеки

Предложение уже направили на рассмотрение в Госдуму.

Отмечается, что в настоящее время банки предлагают более выгодные условия по ставкам, но семьи не могут ими воспользоваться из-за бюрократических сложностей. Благодаря законопроекту россиянам будет проще рефинансировать ипотеку, в том числе с использованием маткапитала. Кроме того, изменения снижают риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволяет сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту, а также защитить интересы заемщика и ребенка по наделению его долей в собственности при окончательном погашении кредита.

По словам Ирины Яровой, специалисты проанализировали сложности при рефинансировании ипотеки и поняли, что они возникают с оформлением залога на нового кредитора. Трудности начинаются в момент, когда нужно получить согласие органов опеки и попечительства на передачу в залог жилья, которое приобретается за счет материнского капитала. На практике, отметила зампред Госдумы, часто это сделать невозможно.

Ирина Яровая также отметила, что президент Владимир Путин поддержал эту инициативу.