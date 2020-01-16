Запуск зимнего социального марафона пензенских студотрядов
Какие фильмы советуют посмотреть пензенцам об Отечественной войне
В Пензе пройдут масштабные соревнования по лыжным гонкам
Пятая попытка «Дизеля» в чемпионате ВХЛ
Наши новости
Российские ученые начали исследовать сознание буддистских монахов
В России создали прибор для реабилитации после инсульта
Владимир Путин предложил кандидатуру премьер-министра
Россия поднялась в списке лучших стран мира
Российское правительство уходит в отставку
О чем говорил Путин в послании Федеральному Собранию. Основные тезисы
Президент предложил выплачивать маткапитал при рождении первого ребенка
В России появится служба частных приставов
Россиянам рассказали о новом способе защиты от телефонных мошенников
Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа

Россиянам с детьми упростят рефинансирование ипотеки

16 января в 10:55 180 просмотров

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила законопроект, который позволит упростить рефинансирование ипотеки для семей с детьми, сообщает телеканал «360».

Предложение уже направили на рассмотрение в Госдуму.

Отмечается, что в настоящее время банки предлагают более выгодные условия по ставкам, но семьи не могут ими воспользоваться из-за бюрократических сложностей. Благодаря законопроекту россиянам будет проще рефинансировать ипотеку, в том числе с использованием маткапитала. Кроме того, изменения снижают риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволяет сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту, а также защитить интересы заемщика и ребенка по наделению его долей в собственности при окончательном погашении кредита.

По словам Ирины Яровой, специалисты проанализировали сложности при рефинансировании ипотеки и поняли, что они возникают с оформлением залога на нового кредитора. Трудности начинаются в момент, когда нужно получить согласие органов опеки и попечительства на передачу в залог жилья, которое приобретается за счет материнского капитала. На практике, отметила зампред Госдумы, часто это сделать невозможно.

Ирина Яровая также отметила, что президент Владимир Путин поддержал эту инициативу.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...