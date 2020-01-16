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Пензенский проект — в финале конкурса лучших соцэкономических практик

16 января в 12:07 74 просмотра

Пензенский проект по организации учебного сопровождаемого проживания молодых инвалидов попал в финал всероссийского конкурса лучших социально-экономических практик.

За победу на последнем этапе конкурса будут бороться проекты из Белгородской, Вологодской, Калужской, Краснодарской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, республик Башкортостан, Карелия, Татарстан, Марий Эл, а также Москвы, сообщили в пресс-центре облправительства.

Итоги будут подводить на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2020», который пройдет 12−14 февраля. Проекты победителей также разместят на цифровой платформе по обмену эффективными практиками регионов в области социально-экономического развития «Смартек».

В 2018 году конкурс собрал более 700 заявок, а в 2019-м их число превысило 1450.


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