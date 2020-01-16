За победу на последнем этапе конкурса будут бороться проекты из Белгородской, Вологодской, Калужской, Краснодарской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, республик Башкортостан, Карелия, Татарстан, Марий Эл, а также Москвы, сообщили в пресс-центре облправительства.

Итоги будут подводить на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2020», который пройдет 12−14 февраля. Проекты победителей также разместят на цифровой платформе по обмену эффективными практиками регионов в области социально-экономического развития «Смартек».

В 2018 году конкурс собрал более 700 заявок, а в 2019-м их число превысило 1450.