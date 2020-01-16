Губернатор поручил разобраться с ситуацией по стадиону «Первомайский»

Губернатор Иван Белозерцев в ходе совещания 16 января в областном правительстве поднял вопрос о занятиях юных футболистов на стадионе «Первомайский» в Пензе. Родители ребят обратились к главе региона в Instagram.

Страничку Ивана Белозерцева заполонили комментарии обеспокоенных пензенцев. По их словам, почти тысяча детей, занимающихся футболом, потеряла площадку для тренировок, потому что стадион передают центру спортивной подготовки.

«Иван Александрович, это не просьба, а крик о помощи! Помогите нашим детям! Мы, родители воспитанников спортивной школы № 8, просим вас посодействовать в разрешении вопроса по продолжению занятий на стадионе «Первомайский», — написала katerina__58.

«Уважаемый Иван Александрович, от лица родителей детей, которые занимаются в МБУ СШ-8 просим вас, пожалуйста, посодействуйте, чтобы стадион «Первомайский» не передавали центру спортивной подготовки. Деткам нужен стадион для тренировок! Очень верим, что вы нам поможете», — обратилась asiyashafeeva.

Иван Белозерцев попросил министра спорта Пензенской области Григория Кабельского прокомментировать ситуацию.

«Ни у кого стадион не отбирают. Он был реконструирован, находится в областной собственности. В школах дети продолжают заниматься бесплатно», — сказал он.

Губернатор поручил Григорию Кабельскому и зампреду правительства региона Юрию Денисову пригласить мэра Андрея Лузгина и директора спортивной школы, чтобы обсудить вопрос.

«Нужно детьми заниматься, а не политикой. Низкий контроль со стороны муниципалитетов школ спортивных. Не нужно собирать с родителей деньги и потихоньку складывать к себе в карман. Я же вижу это», — заявил Иван Белозерцев.

Позже с аккаунта горадминистрации пензенцам адресовали ответ, в котором успокоили родителей.

«Занятия на стадионе «Первомайском» для воспитанников спортивной школы № 8 будут продолжены по расписанию, согласованному с центром спортивной подготовки Пензенской области», — написали сотрудники мэрии.