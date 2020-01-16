В Пензе начата работа по подготовке к введению новых выплат для семей

В Пензенской области нужно начать предварительную работу по подготовке к введению новых выплат, которые предложил в послании к Федеральному Собранию президент РФ. Такое поручение на совещании с членами кабмина сделал губернатор Иван Белозерцев.

«Вчера принимал участие в церемонии оглашения послания. На местах вы также слушали речь президента, он обозначил ряд важнейших стратегических задач, которые будет решать федеральное правительство уже нового состава и регионы. Главный блок был посвящен социальной сфере, в частности, — демографии. Эта тема остра и для Пензенской области. Я еще вчера дал поручение проанализировать, сколько семей может стать получателям выплаты для детей 3−7 лет. Это около 12 тысяч детей. Нужно быть готовыми к их введению, мы должны работать на опережение, заранее подготовиться к этой важной работе. Нужно сделать все, чтобы жители региона, особенно молодые семьи, знали содержание этого послания, чтобы знали о мерах соцподдержки. Нужно довести информацию до каждого», — отметил губернатор.

В настоящее время прожиточный минимум в регионе — 9470 рублей. Именно к этому показателю привязано большинство выплат. В частности, предложенные пособия для детей 3−7 лет смогут получать те семьи, в которых доход на каждого члена — не более одного прожиточного минимума.

«Достаточно будет подать заявление и показать свой легальный доход. Процедура должна быть простой и доступной для граждан. Какие у нас в этой связи предложения? Министр должен подумать в течение суток, зампред — тоже, соцслужбы в районах, и внести предложения», — сказал Иван Белозерцев.

«Нужно уточнить механизм, но мы уже сделали техзадание по включению изменений в регистр. Необходимо подготовить соглашение муниципальных образований с МФЦ, банками по подготовке к введению новой выплаты», — доложил глава областного минтруда Алексей Качан.

Губернатор поручил создать проектный офис, который он возглавит сам. В него должны войти не только чиновники, но и общественники, многодетные семьи, чтобы оперативно устранять проблемы, которые могут возникнуть на этапе реализации.

Также глава региона обозначил необходимость выделения окон в МФЦ, куда родители смогут подать документы на получение выплат, создания горячих линий, позвонив на которые люди смогут получить информацию о новых пособиях.

Основные тезисы послания президента можно посмотреть здесь.