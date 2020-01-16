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Главный редактор «Эха Пензы» Семен Вахштайн отмечает день рождения

16 января в 13:00 202 просмотра

16 января свой день рождения отмечает один самых опытных журналистов Пензенской области Семен Вахштайн. Ему исполнилось 73 года.

Радиожурналиста поздравляют близкие, друзья, знакомые и коллеги. Среди них — руководство и сотрудники медиахолдинга «Экспресс». Мы желаем Семену Самуиловичу крепкого здоровья, вдохновения и творческих успехов!

Семен Вахштайн — журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Пензы». Стаж работы в этой сфере — около 40 лет.

В 1994 году журналист создал еженедельную городскую радиопрограмму «Вечерняя Пенза», которая просуществовала до 2006 года. После он возглавил редакцию радиостанции «Эхо Пензы», которая под его руководством получила широкую известность в регионе. В ежедневных программах «События и мнения» (12+) Семен Вахштайн затрагивает важные социальные, экономические и политические вопросы жизни города и области. Журналист пользуется заслуженным уважением слушателей и коллег.

Семен Вахштайн награжден памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы», он — лауреат всесоюзного и дипломант всероссийского телерадиоконкурсов, в 2015 году получил высшую награду Союза журналистов России — почетный знак «Честь. Достоинство. Профессионализм».


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