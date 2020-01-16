Главный редактор «Эха Пензы» Семен Вахштайн отмечает день рождения

16 января свой день рождения отмечает один самых опытных журналистов Пензенской области Семен Вахштайн. Ему исполнилось 73 года.

Радиожурналиста поздравляют близкие, друзья, знакомые и коллеги. Среди них — руководство и сотрудники медиахолдинга «Экспресс». Мы желаем Семену Самуиловичу крепкого здоровья, вдохновения и творческих успехов!

Семен Вахштайн — журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Пензы». Стаж работы в этой сфере — около 40 лет.

В 1994 году журналист создал еженедельную городскую радиопрограмму «Вечерняя Пенза», которая просуществовала до 2006 года. После он возглавил редакцию радиостанции «Эхо Пензы», которая под его руководством получила широкую известность в регионе. В ежедневных программах «События и мнения» (12+) Семен Вахштайн затрагивает важные социальные, экономические и политические вопросы жизни города и области. Журналист пользуется заслуженным уважением слушателей и коллег.

Семен Вахштайн награжден памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы», он — лауреат всесоюзного и дипломант всероссийского телерадиоконкурсов, в 2015 году получил высшую награду Союза журналистов России — почетный знак «Честь. Достоинство. Профессионализм».