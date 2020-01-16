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В Пензе комиссия проверит информацию о таракане в школьном обеде

16 января в 13:21 180 просмотров

Губернатор Иван Белозерцев 16 января на совещании с членами кабмина сообщил о жалобе, поступившей в его аккаунт в Instagram.

По его словам, ему прислали фото, которые якобы сделаны в столовой школы № 59. Авторы пожаловались на плохое качество блюд, в тарелке запечатлен таракан. Ситуацию прокомментировал зампред Олег Ягов.

«Мы работаем оперативно. В 11 ночи информация была у всех, организовали комиссию, проверку. Три фото прислали, в одной тарелке насекомое было. Директор сам инициировал эту работу», — сказал Ягов.

«Проверьте все, чтобы в понедельник информация была. Руководителю Роспотребнадзора я звонил, комплексную проверку поручал провести», — отметил глава региона.

Он еще раз акцентировал внимание на том, что качество питания в школах должно быть высоким.


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