Белозерцев поручил просчитать нужное число бюджетных мест в вузах

«Очень тепло была встречена инициатива президента по увеличению количества бюджетных мест вузах. Чтобы в приоритетном порядке отдавать их именно в учебные заведения регионов, где таких специалистов не хватает. У нас действительно есть такая проблема», — подчеркнул Иван Белозерцев.

План работы в этом направлении губернатор поручил включить в «дорожную карту».

«Президент сказал, что вопрос будет решен с сентября 2020 года. Это дает нам возможность задержать студентов, чтобы они проходили обучение в наших вузах», — отметил он.

Вместе с тем, по словам Ивана Белозерцева, университеты должны повышать свой статус. Вопрос нужно обсуждать с ректорами и работодателями.

Первому зампреду правительства Ларисе Рябихиной и заместителю председателя правительства Олегу Ягову губернатор поручил провести глубокий анализ: сколько педагогов и медсестер не хватает в регионе.

«Нужно решать кадровую проблему, не формально подходить к этому, а вникнуть в глубину, не упустить ничего. Лучше перестраховаться, чтобы потом не ошибиться. Надо быстро проработать эти вопросы, чтобы мы были в пятерке-десятке первых регионов, кто заявится на квоты», — сказал Иван Белозерцев.

Министерствам образования и здравоохранения до вторника, 21 января, он поручил сформировать все предложения по бюджетным местам. При этом губернатор подчеркнул, что не следует допускать «блата», чтобы для всех поступающих были одинаковые условия.