В Пензе столкнувшиеся машины едва не наехали на пешеходов. ВИДЕО

В Пензе на перекрестке улиц Чехова и Долгова 16 января столкнулись две машины. Момент ДТП попал на видеорегистратор автолюбителя.

Ролик мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что авария произошла в 10:47.

Судя по кадрам, для серого автомобиля Lifan горел красный сигнал светофора, а для черного кроссовера — зеленый. К пешеходному подошли две девушки, которые, видимо, решили подождать следующего разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Иномарка поехала на «красный», и в этот момент в нее врезался паркетник, который двигался на «зеленый».

Машины от удара снесло в сторону, а осколки от бамперов отлетели и едва не попали в девушек. В результате ДТП у кроссовера снесло всю переднюю часть, а у Lifan сильно повреждена правая сторона. Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения. Также им советуют не делать резких маневров, чтобы избежать заноса.