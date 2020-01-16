В Пензенской области доплаты за классное руководство могут вырасти в 3 раза

В Пензенской области — более 6500 классных руководителей. За это они дополнительно получают около 3000−3500 рублей.

Об этом сообщила первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина на совещании губернатора Ивана Белозерцева, которое состоялось 16 января.

Первый зампред регионального правительства Олег Ягов сказал, что с 1 сентября сумма выплаты за классное руководство вырастет до 8000−9000 рублей.

«Это с федеральными деньгами, наша составляющая будет сохранена», — отметил он.

Губернатор отметил, что решение президента, которое он озвучил во время оглашения послания Федеральному Собранию, увеличить надбавку классным руководителям — правильное. Но, по словам Ивана Белозерцева, есть неактивные педагоги, которые мало занимаются с детьми внеурочной работой.

«Они получают за руководство деньги, но внеурочная работа с детьми у них малоактивная. Таких — мало, но они есть. Может, совет классных руководителей организовать, транслировать лучшие передовые опыты?» — предложил он.

Основные тезисы послания президента можно посмотреть здесь.