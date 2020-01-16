Синоптик предрек россиянам теплую весну

Так, в январе температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы, в феврале — на три-четыре. В целом термометры будут редко опускаться ниже минус пяти градусов. Снега будет немного. В январе выпадет максимум 10−15 мм осадков, в феврале — не более 15−20.
В начале весны температура воздуха повысится на три-четыре градуса, в апреле — на один-два градуса, в мае — на один градус. То есть аномалия будет плавно сокращаться. В конце марта наступит климатическая весна. В метеослужбе добавили, что в апреле весь выпавший снег уже растает, что минимизирует опасность половодья.