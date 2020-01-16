Синоптик предрек россиянам теплую весну

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что весна 2020 года будет теплее, чем положено по климатической норме. По его словам, оставшаяся часть января и февраль тоже не будут холодными, пишет РБК.

Так, в январе температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы, в феврале — на три-четыре. В целом термометры будут редко опускаться ниже минус пяти градусов. Снега будет немного. В январе выпадет максимум 10−15 мм осадков, в феврале — не более 15−20.

В начале весны температура воздуха повысится на три-четыре градуса, в апреле — на один-два градуса, в мае — на один градус. То есть аномалия будет плавно сокращаться. В конце марта наступит климатическая весна. В метеослужбе добавили, что в апреле весь выпавший снег уже растает, что минимизирует опасность половодья.