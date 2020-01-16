Белозерцев поручил провести анализ охвата школьников горячим питанием

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 января на совещании с кабмином, посвященном реализации послания президента РФ Федеральному Собранию, поручил провести анализ охвата школьников горячим питанием. Дело в том, что глава государства предложил сделать питание учащихся 1−4 классов бесплатным.

На совещании была озвучена информация, что в регионе в настоящее время охват обедами учащихся начальных классов — 97,3%.

«Не должно быть, что один ребенок ест полноценный обед, а другой морковь принес в портфеле. Нужно заботиться о здоровье детей. Не все семьи могут позволить себе обеспечить ребенка питанием должным образом. Но дети есть дети, они должны находиться в равных условиях», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона поручил зампреду Олегу Ягову и минобру еще раз провести анализ охвата горячим питанием. При этом особое внимание нужно уделить тем 2,7% ребят, которые обеды не едят.

«Будем разбираться по каждому ребенку. И качество питания проверьте», — добавил губернатор.

Ранее он также поручил подготовиться к введению выплат для детей 3−7 лет, которые предложил президент.