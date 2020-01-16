Пензенцев готовы убедить в том, что купить квартиру может каждый
Какие фильмы советуют посмотреть пензенцам об Отечественной войне
В Пензе пройдут масштабные соревнования по лыжным гонкам
Пятая попытка «Дизеля» в чемпионате ВХЛ
Наши новости
Пензенец просит очистить от снега тротуар на ул. Сухумской
Главный редактор «Эха Пензы» Семен Вахштайн отмечает день рождения
Губернатор транслирует совещание в прямом эфире
Пензенский проект — в финале конкурса лучших соцэкономических практик
Пензенцы смогут бесплатно поплавать в бассейне
Пензенец, убегая от службы, попал под статью
Мэр Пензы Андрей Лузгин празднует день рождения
Жители Пензы могут направить предложения по проекту застройки города
Пензенские общественники и чиновники прокомментировали послание президента
Маме пензенского космонавта Александра Самокутяева исполнилось 73 года

Какие изменения предложил Путин в послании Федеральному Собранию. Инфографика

16 января в 16:23 180 просмотров

Президент России Владимир Путин озвучил ежегодное послание Федеральному Собранию, ключевыми темами которого стали улучшение демографической ситуации в стране и ликвидация дефицита медицинских кадров. О том, какие меры поспособствуют решению двух этих проблем, расскажет инфографика.

Напомним, основные тезисы послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию можно почитать ЗДЕСЬ.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/208761/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...