Какие изменения предложил Путин в послании Федеральному Собранию. Инфографика

Президент России Владимир Путин озвучил ежегодное послание Федеральному Собранию, ключевыми темами которого стали улучшение демографической ситуации в стране и ликвидация дефицита медицинских кадров. О том, какие меры поспособствуют решению двух этих проблем, расскажет инфографика.