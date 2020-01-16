Пензячка завоевала «серебро» на всероссийском турнире по скалалазанию

В Санкт-Петербурге состоялись всероссийские соревнования по скалолазанию «Невские вертикали — 2020». В них приняли участие пензенские спортсмены.

Всего за победу боролись 528 скалолазов из 41 региона страны. Соревнования проводились среди четырех возрастных категорий: юноши и девушки 10−13 лет, 14−15 лет, 16−17 лет, а также юниоры и юниорки 18−19 лет, сообщили в департаменте информационной политики и СМИ региона.

Пензенскую область на турнире представляли 15 спортсменов. В общекомандном зачете по двум дисциплинам они заняли девятое место. Одна из девушек завоевала «серебро».

Трое пензенцев заработали очки для всероссийского рейтинга спортсменов, который поможет им попасть в сборную команду России по своим возрастным группам.