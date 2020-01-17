В 35 школах Пензенской области создадут «Точки роста»

В школах Пензенской области в 2020 году появятся 35 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Проект «Точки роста» позволит внедрить в школы современные технологии. В одной образовательной организации выделят не менее двух классов:

— кабинет для занятия «Технологией», «Информатикой», «Основам безопасности жизнедеятельности»;

— помещение для проектной деятельности — это пространство, выполняющее роль центра общественной жизни образовательной организации.

В классах будут стоять рабочие столы учеников и учителя, для 3D-оборудования, стеллажи и шкафы, верстаки для работы с ручным инструментом, зона отдыха.

«Точки роста» откроют в селах и малых городах области в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», инициированного президентом страны.

Список образовательных учреждений, в которых в 2020 году появятся «Точки роста»

Отметим, что «Точки роста» станут центрами обучения не только для учащихся школы, но и всего муниципального образования: здесь будут проводиться занятия с учениками других общеобразовательных учреждений, а также будут проходить обучение педагоги.