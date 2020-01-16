Пензенские врачи призывают не отказываться от прививки против кори

В Пензенской области за прошлый год корью заболели 10 человек. Это заболевание опасно своими осложнениями, среди которых — пневмония, менингоэнцефалит, отит, возможен и летальный исход. Избежать страшных последствий для здоровья можно с помощью вакцинации.

Прививаются дети в возрасте одного года, потом — в шесть лет. Непривитым в детстве взрослым инъекцию делают однократно. Также предусмотрена экстренная вакцинация — в течение 72 часов после контакта с заразившимся.

Корь передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период может длиться до 21 дня. Первые признаки — повышение температуры, кашель, насморк, слезотечение, светобоязнь, конъюнктивит.

«Появляется сыпь, она типичная для кори. Первые ее проявления — за ушами и на спинке носа, к концу первых суток - сыпь на лице-шее», — отмечает Оксана Захматова, врач-инфекционист городской детской поликлиники.

Эта болезнь не имеет специфического лечения. Можно бороться только с ее симптомами.

Вспышка заболеваемостью кори в мире отмечена из-за того, что в ряде стран произошло снижение охвата иммунизацией. Все случаи заражения жителей Пензенской области — завозные.

Те, кто отказывается от прививки, объясняют решение боязнью последствий. Но прежде чем делать поспешные выводы, нужно проконсультироваться с врачом. Чтобы избежать аллергической реакции, следует принимать антигистраминные препараты за три дня до и после вакцинации.