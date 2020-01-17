Сердобчанин зарезал брата из-за курения в квартире

Установлено, что 13 октября мужчина находился в квартире по улице Тюрина в Сердобске. Примерно в четыре часа вечера домой вернулся пьяный старший брат. Он закурил в помещении, на что родственник сделал замечание. Мужчины поссорились.

Младший рассказал, что брат ударил его рукой по шее, поэтому он разозлился и 13 раз вонзил в него нож. Затем сердобчанин пошел сдаваться в полицию.

«Смерть 58-летнего мужчины наступила от резаной раны шеи, сопровождавшейся массивной кровопотерей», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Весь период следствия злоумышленник находился под стражей. Суд назначил ему семь лет лишения свободы в колонии строго режима.

На протяжении всего периода предварительного следствия и судебного разбирательства мужчина находился под стражей. Приговор не вступил в законную силу.