Пензенцев готовы убедить в том, что купить квартиру может каждый

Купить квартиру по лучшей цене

Всем известно, что стоимость квартиры минимальна на старте продаж. В линейке предложений ГК «Территория жизни» есть и такой вариант. В январе застройщик объявил о том, что начинает возводить 2-ую очередь 11-типодъездного дома в 6-ом микрорайоне. Это уже известный пензенцам «Дом у школы». Квартиры с классической планировкой в 4, 5 и 6-ом подъездах сегодня можно купить по цене квадратного метра от 36 тысяч рублей. Однако стоит помнить, что стоимость будет расти вместе с домом.

Купить квартиру в ипотеку и сэкономить

Совсем без денег квартиру не купить. Однако у трудоустроенных граждан сегодня есть возможность получить ипотечный кредит на покупку квартиры в ставкой от 5% годовых. Часть затрат группа компаний «Территория жизни» готова взять на себя

«Я сам брал квартиру в кредит и знаю, как все происходит. Ты вроде бы только получил одобрение от банка, не успел насладиться радостью, как уже пора вносить первый платеж. И семье нужно время для того, чтобы адаптироваться в новых финансовых условиях. Мы решили помочь нашим новоселам, и взять половину их первых платежей на себя. Акция «Платим ипотеку за Вас» пензенцам понравилась, в прошлом году десятки семей стали счастливыми новосёлами», — рассказал директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Купить квартиру без ипотеки



Противникам кредитных схем, группа компаний «Территория жизни» тоже готова предложить особые условия. Желающим купить квартиру в ЖК «Арбековская застава» за наличные средства, застройщик предоставит скидку — 1000 рублей с каждого квадратного метра приобретаемой площади.

Купить квартиру сейчас, а расплатиться потом

Акция «Не плати, пока не получишь ключи» ГК «Территория жизни» впервые провела осенью. Ее название отражает суть предложения. 10% от стоимости квартиры в ЖК «Арбековская застава» клиент вносит в течение 2-х дней с момента государственной регистрации договора. Еще 10% - в течение последующих 3-х месяцев, а оставшийся платеж в размере 80% от стоимости приобретаемой квартиры — за месяц до введения дома в эксплуатацию. В акции участвуют строения, которые возводят с применением эскроу-счетов, а это гарантия, что дом будет достроен.

Обменять старую квартиру и купить новую

Осенью в Пензе начал работать портал по обмену квартир, с помощью которого обменять старое жилье на новое можно на раз-два-три. Жилплощадь клиента учитывается как частичная оплата стоимости новой квартиры в ЖК «Арбековская застава». Денежный взнос при этом должен быть не менее 15% от стоимости нового жилья. На сайте можно подобрать и квартиру со вторичного рынка.

Купить квартиру в уже сданном доме

6 домов в жилом комплексе «Арбековская застава» уже заселены. Квартиры в сданных строениях подойдут тем, кто хочет переехать максимально быстро. Ещё 7 домов планируется заселить в 2020 году. Покупку квартиры в них могут рассмотреть те, кто готов подождать переезда и купить квартиру с выгодой.



Подробности можно узнать по телефону: +7 (8412)203−000 и на сайте арбековскаязастава.рф. Офис продаж группы компаний «Территория жизни» работает с 9:00 до 21:00 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д. 7.