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Пензенцев готовы убедить в том, что купить квартиру может каждый

16 января в 16:34 78 просмотров

С таким посылом начал новый 2020 год крупнейший по объемам строительства застройщик Пензенской области. Группа компаний «Территория жизни» предложила потенциальным новоселам сразу несколько вариантов приобретения жилья.

Купить квартиру по лучшей цене

Всем известно, что стоимость квартиры минимальна на старте продаж. В линейке предложений ГК «Территория жизни» есть и такой вариант. В январе застройщик объявил о том, что начинает возводить 2-ую очередь 11-типодъездного дома в 6-ом микрорайоне. Это уже известный пензенцам «Дом у школы». Квартиры с классической планировкой в 4, 5 и 6-ом подъездах сегодня можно купить по цене квадратного метра от 36 тысяч рублей. Однако стоит помнить, что стоимость будет расти вместе с домом.

Купить квартиру в ипотеку и сэкономить

Совсем без денег квартиру не купить. Однако у трудоустроенных граждан сегодня есть возможность получить ипотечный кредит на покупку квартиры в ставкой от 5% годовых. Часть затрат группа компаний «Территория жизни» готова взять на себя

«Я сам брал квартиру в кредит и знаю, как все происходит. Ты вроде бы только получил одобрение от банка, не успел насладиться радостью, как уже пора вносить первый платеж. И семье нужно время для того, чтобы адаптироваться в новых финансовых условиях. Мы решили помочь нашим новоселам, и взять половину их первых платежей на себя. Акция «Платим ипотеку за Вас» пензенцам понравилась, в прошлом году десятки семей стали счастливыми новосёлами», — рассказал директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Купить квартиру без ипотеки

Противникам кредитных схем, группа компаний «Территория жизни» тоже готова предложить особые условия. Желающим купить квартиру в ЖК «Арбековская застава» за наличные средства, застройщик предоставит скидку — 1000 рублей с каждого квадратного метра приобретаемой площади.

Купить квартиру сейчас, а расплатиться потом

Акция «Не плати, пока не получишь ключи» ГК «Территория жизни» впервые провела осенью. Ее название отражает суть предложения. 10% от стоимости квартиры в ЖК «Арбековская застава» клиент вносит в течение 2-х дней с момента государственной регистрации договора. Еще 10% - в течение последующих 3-х месяцев, а оставшийся платеж в размере 80% от стоимости приобретаемой квартиры — за месяц до введения дома в эксплуатацию. В акции участвуют строения, которые возводят с применением эскроу-счетов, а это гарантия, что дом будет достроен.

Обменять старую квартиру и купить новую

Осенью в Пензе начал работать портал по обмену квартир, с помощью которого обменять старое жилье на новое можно на раз-два-три. Жилплощадь клиента учитывается как частичная оплата стоимости новой квартиры в ЖК «Арбековская застава». Денежный взнос при этом должен быть не менее 15% от стоимости нового жилья. На сайте можно подобрать и квартиру со вторичного рынка.

Купить квартиру в уже сданном доме

6 домов в жилом комплексе «Арбековская застава» уже заселены. Квартиры в сданных строениях подойдут тем, кто хочет переехать максимально быстро. Ещё 7 домов планируется заселить в 2020 году. Покупку квартиры в них могут рассмотреть те, кто готов подождать переезда и купить квартиру с выгодой.


Подробности можно узнать по телефону: +7 (8412)203−000 и на сайте арбековскаязастава.рф. Офис продаж группы компаний «Территория жизни» работает с 9:00 до 21:00 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д. 7.

Фотография: фото предоставлено ГК "Территория жизни"

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