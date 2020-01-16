Центробанк продолжает повышать курсы доллара и евро

По данным Банка России, курс доллара вырос с 61,4328 руб. до 61,5694 руб., курс евро — с 68,3747 руб. до 68,6560 руб.
Золото будет стоить 3 078,52 рублей за грамм, серебро — 35,33, платина — 2 044,82, палладий — 4 683,50.
Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 17 января.
По данным Банка России, курс доллара вырос с 61,4328 руб. до 61,5694 руб., курс евро — с 68,3747 руб. до 68,6560 руб.
Золото будет стоить 3 078,52 рублей за грамм, серебро — 35,33, платина — 2 044,82, палладий — 4 683,50.
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