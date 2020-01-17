Бурлаков предложил производителям свеклы перейти на российские семена

Стороны обсудили планы по посевным площадям, прогнозируемому урожаю. В стране отмечается профицит производства сахара.

«Ставится задача — оптимизировать планы по посевным площадям», — отметил министр.

Он отметил также, что федеральным руководством ставится задача применения российского семенного материала.

«По данным минсельхоза страны наши гибриды, выведенные за последний период времени, обеспечили получение довольно высокой урожайности — до 700 ц/га, а также имеют сахаристость 17% - 18%", — прокомментировал Андрей Бурлаков.

Чтобы опробовать семенной материал предложено создать опытные делянки.