Пензенцев готовы убедить в том, что купить квартиру может каждый
Какие фильмы советуют посмотреть пензенцам об Отечественной войне
В Пензе пройдут масштабные соревнования по лыжным гонкам
Пятая попытка «Дизеля» в чемпионате ВХЛ
Наши новости
Экс-заведующую больницей в Сосновоборске наказали за злоупотребление полномочиями
Пензенские полицейские изъяли за год 160 единиц оборудования для казино
В баре Пензы подрались женщины, пострадавшая — в больнице
В Башмаковском районе из пожара спасли мужчину
В Мокшанском районе мигрант хотел подкупить полицейского
В Заречном ссора приятелей завершилась смертельной дракой
Сердобский пенсионер потерял деньги после звонков незнакомцев
Жительница Пензенской области не смогла «отмазать» сына от наказания
Убили и оставили в подъезде. В Заречном жестоко расправились мужчиной
В Пензе дебошир забрался на сцену и помешал новогоднему мероприятию

Колышлеец сядет за сломанную челюсть приятеля

16 января в 17:43 150 просмотров

36-летнего жителя села Черкасское Колышлейского района Пензенской области осудили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Установлено, что мужчина с приятелями вечером 27 июля приехал отдыхать на реку Хопер. С одним из них произошла ссора, сельчанин ударил оппонента по лицу кулаком, затем отвез домой.

На следующий день пострадавший обратился в больницу, оказалось, что у него сломана челюсть. Ударивший его приятель пошел под суд.

В результате мужчине назначили один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Под стражу его взяли из зала суда. Кроме того, он должен будет оплатить лечение другу — почти 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...