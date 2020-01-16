Колышлеец сядет за сломанную челюсть приятеля

Установлено, что мужчина с приятелями вечером 27 июля приехал отдыхать на реку Хопер. С одним из них произошла ссора, сельчанин ударил оппонента по лицу кулаком, затем отвез домой.

На следующий день пострадавший обратился в больницу, оказалось, что у него сломана челюсть. Ударивший его приятель пошел под суд.

В результате мужчине назначили один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Под стражу его взяли из зала суда. Кроме того, он должен будет оплатить лечение другу — почти 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.