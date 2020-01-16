Губернатор: жители всех районов должны быть обеспечены устойчивой связью

С главой региона пообщались представители «МегаФона», «Билайна» и Tele2. Иван Белозерцев отметил, что качество сотовой и интернет-связи не во всех районах отвечает современным требованиям, так как от жителей поступают жалобы.

Зампред правительства Пензенской области Валерий Беспалов уточнил, что неустойчивая связь наблюдается на территориях, где проживают около 50 тысяч жителей региона.

«Необходимо составить список населенных пунктов с недостаточным качеством связи и улучшить покрытие. Мы эту работу будем субсидировать. Жители всех районов должны быть обеспечены устойчивой сотовой связью и интернетом», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он поручил зампреду правительства и начальнику управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области сопровождать эту работу в районах, сообщили в пресс-центре облправительства.