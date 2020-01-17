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Маткапитал на первого ребенка получат около 1,3 млн семей

17 января в 03:19 82 просмотра

Материнский капитал на первенцев смогут получить около 1,3 млн российских семей, что повысит спрос на рынке жилья на 6 млн кв. м в год.

Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на аналитический центр ДОМ. РФ. В последнем отмечают, что новое жилье смогут планировать не только те, у кого его не было, но и родители, которые мечтают о более просторной квартире.

«Увеличение спроса и предложения на рынке жилья приведет к повышению сбалансированности и устойчивости жилищного рынка страны, жилье станет более доступным для граждан, а у девелоперов появятся новые возможности для реализации проектов жилищного строительства», — добавили в аналитическом центре.

Напомним, с предложением выплачивать материнский капитал за первенца выступил президент при оглашении послания Федеральному Собранию.


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