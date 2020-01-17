Маткапитал на первого ребенка получат около 1,3 млн семей

Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на аналитический центр ДОМ. РФ. В последнем отмечают, что новое жилье смогут планировать не только те, у кого его не было, но и родители, которые мечтают о более просторной квартире.
«Увеличение спроса и предложения на рынке жилья приведет к повышению сбалансированности и устойчивости жилищного рынка страны, жилье станет более доступным для граждан, а у девелоперов появятся новые возможности для реализации проектов жилищного строительства», — добавили в аналитическом центре.
Напомним, с предложением выплачивать материнский капитал за первенца выступил президент при оглашении послания Федеральному Собранию.