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Экс-заведующую больницей в Сосновоборске наказали за злоупотребление полномочиями

16 января в 17:57 136 просмотров

В Пензенской области осудили заведующую Сосновоборской районной больницы. Женщину признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

Установлено, что заведующая хотела помочь своему мужу избежать отвествености за то, что он попался инспекторам пьяным за рулем. Она поручила сотруднице подменить кровь мужчины, которую взяли для освидетельствования, на другую. Но махинация не осталась незамеченной.

В итоге руководительнице назначили 90 тысяч рублей в качестве штрафа и лишили права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями в сфере здравоохранения на два года шесть месяцев, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Вместе с адвокатом женщина обжаловала приговор, ссылаясь на то, что якобы она не давала никаких поручений подменить кровь. Но прокурор доказал обратное. В результате осужденной все же снизили штраф до 70 тысяч рублей. Ее жалоба отставлена без удовлетворения.


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