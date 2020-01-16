Президент разъяснил смысл поправок в Конституцию

Президент страны Владимир Путин на встрече с участниками группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию объяснил их смысл, сообщает «Российская газета».

Оказалось, что они необходимы для того, чтобы обеспечить развитие России как правового, социального государства, укрепить роль гражданского общества, партий и регионов в выработке важнейших решений. Владимир Путин подчеркнул, что Россия останется президентской республикой.

«Россия должна оставаться в то же время президентской республикой, и у президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности и в связи с потерей доверия», — добавил он.

Глава государства добавил, что для России сдвиг в сторону парламентской республики на сегодняшний день был бы очень серьезным испытанием.