Пензенских детей приглашают на творческие мастер-классы в ПТПА

День детских изобретений отмечается в мире 17 января. Датой праздника выбрали день рождения Бенджамина Франклина — американского политика, который уже в раннем возрасте проявил выдающиеся способности и придумал плавательные ласты. Где можно развить изобретательские навыки ребенка и заинтересовать его техническим творчеством?

Для реализации новых изобретений школьников и студентов на ПТПА есть оснащенная площадка — ЦМИТ «Модуль Будущего». За время работы команды педагогов, реализовано больше 50 проектов, развивающих технические и творческие способности детей. Активными участниками проектов стали более 1500 школьников и студентов от 7 до 22 лет. Ежегодно проходят около 100 экскурсии по профориентации детей на ПТПА и в ЦМИТ «Модуль Будущего». В прошлом году к привычной экскурсии добавились и мастер-классы, во время которых можно спроектировать и изготовить на оборудовании уникальные изделия.

Сейчас работает 4 основные программы мастер-классов:

— Уровень «Новичок». Участники знакомятся с проектированием в программе Компас, работой 3Д принтера и изготавливают личный сувенир, который забирают с собой (брелок, значок и т. д. ). Продолжительность мастер-класса — 2,5 часа. Рекомендуемый возраст участников — от 7 лет.

— Командный мастер-класс. Участники совместно изготавливают общий предмет для класса (декор для доски, доска достижений, доска дней рождений). Каждый участник делает свою индивидуальную часть, а затем совместно с преподавателем мастер-класса объединяют их в единую композицию. После мастер-класса изделие передается в школу. Продолжительность мастер-класса — 3 часа. Рекомендуемый возраст участников — от 7 лет.

— Тематический мастер-класс (Новогодний — изготовление елочек и игрушек, подарок папе — изготовление танка, машинки и т. д. ). Участники самостоятельно проектируют изделие, изготавливают его на станке, окрашивают, после мастер-класса уносят его домой. Продолжительность мастер-класса — 3 часа. Рекомендуемый возраст участников — от 7 лет.

— Уровень «Профи». Участники изготавливают часы или светильник. В ходе мастер-класса каждый школьник продумывает дизайн, проектирует в программе, изготавливает на станке корпус часов или светильника, шлифует, окрашивает, калибрует изделие. Дети самостоятельно собирают механизм часов или собирают электрическую цепь светильника. Этот мастер-класс может быть разбит на два занятия, так как время проведения — от 4 до 6 часов. Рекомендуемый возраст участников — от 11 лет.

Мастер-классы дают возможность познакомиться с технологиями быстрого прототипирования и развить свои креативные способности. Чтобы присоединиться к команде ЦМИТ «Модуль будущего» — позвоните по телефону 47−01−36 или +7 (927)389−68−99, или приходите по адресу — проспект Победы 75А, центральная проходная ПТПА.