Пензенские росгвардейцы подвели итоги 2019 года (видео)

Их главный лозунг — «Всегда на страже». В пензенском управлении Росгвардии подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2019 год. Свыше 500 специальных мероприятий и 159 задержанных. Пресечено 12500 административных нарушений, сотрудникам полиции переданы более 17 тысяч граждан. Войска правопорядка получили благодарности за службу, а вместе с ними — и новые наставления.

Без них не обходится ни одна сложная спецоперация. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии всегда должны быть в боевой готовности. В 2019 году благодаря их слаженной работе удалось задержать свыше 150 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

«В основном, это подразделения ОМОН и СОБР, которые выполняют наиболее сложные задачи, где важны выучка и мастерство каждого сотрудника. Например, для задержания в притонах, в которых совершались противоправные действия. Также они привлекались для задержания иностранных граждан, которые отказывались покидать территорию РФ», — рассказал заместитель начальника управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.

30 отличившихся сотрудников ОМОН и СОБР на служебном совещании получили благодарности, однако главная награда для них — спасенные жизни. Даже в нерабочее время они готовы прийти на помощь. Осенью 2019 года сотрудник отряда мобильного особого назначения спас двух человек, которые не смогли самостоятельно выбраться из горящего дома.

По обращениям управления МВД росгвардейцы участвовали в оперативно-разыскных и профилактических мероприятиях, осматривали подозрительные предметы и обезвреживали взрывные устройства. Вневедомственная охрана обеспечивает охрану порядка, патрулирует городские улицы и охраняет более 8000 важных объектов, а еще сотрудники одни из первых пребывают на место, чтобы не допустить нарушения закона. В 2019 году сигнал «Тревога» срабатывал почти десять тысяч раз.

«Подразделениями ОМОН и СОБР задержано и передано в отделы полиции свыше 17 тысяч граждан. За 2019 год план по перечислению в федеральный бюджет был выполнен на 100%, что составляет 137 миллионов рублей», — сказал начальник управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов.

На совещании отметили: подразделения Росгвардии достигли серьезных результатов в вопросах безопасности, противодействия терроризму и организованной преступности. Массовые беспорядки не допущены и это — главный показатель. Сохранить и укрепить стабильную ситуацию в сфере охраны правопорядка на территории области необходимо и в 2020 году, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.