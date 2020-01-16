Певец из Америки выступил под аккомпанемент пензенских музыкантов (видео)

Cтолько произведений Фрэнка Синатры в рамках одного концерта в Пензе еще не звучало. Не только джазовыми хитами, но и песнями собственного сочинения в оригинальной обработке пензенцев удивлял Ремей Уильямс. Аккомпанировал американскому исполнителю эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс бэнд» под управлением Юрия Белоногова.

Он начал петь и играть на барабанах в десять лет, а сегодня, в свои 30, Ремей Уильямс гастролирует по всему миру. Любовь к музыке ему привили творческие родители, потом был колледж с классическим образованием и пение в церкви Нью-Джерси.

Воспоминаниями американец поделился с пензенской публикой и отметил, что в России он не впервые. В марте 2019 года успешно выступил в нескольких городах и сейчас начинает новый тур с особым оптимизмом.

«Я приехал в Россию, и мне повезло побывать в Санкт-Петербурге и Москве. Это восхитительно. Столица не уступает Нью-Йорку. Влюбился в ваших зрителей и их энергетику», — рассказал он.

Золотой хит Фрэнка Синатры «Нью-Йорк, Нью-Йорк» — один из многих в программе джазового исполнителя. Шоумена, которого считают эталоном музыкального стиля и вкуса, Уильямс называет просто легендарным парнем. Во время концерта он также исполнил произведения Луи Армстронга и Майкла Бубле. Чтобы спеть композицию собственного сочинения, артист сел за ударную установку. Музыкальные эксперименты, по его мнению, помогают ему открыть для зрителей свой внутренний мир.

Зарубежного исполнителя в Пензе встретил эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс бэнд». Времени на совместную репетицию практически не было — музыканты познакомились с Уильямсом за пару часов до концерта.

«Всегда волнуемся. Мы же не знаем, вдруг приглашенный артист будет плохо петь. Перед концертом Уильямс написал мне в Сети, что нужно будет заменить две песни, пришлось экстренно искать нужные ноты», — рассказал Юрий Белоногов.

Получив одобрение пензенского зрителя, Ремей Уильямс отправится в Тольятти, а «Экспресс бэнд» уже готовится к новому выступлению (6+) с приглашенной исполнительницей. 17 марта в большом зале филармонии ансамбль выступит с американской вокалисткой Джеки Гейдж, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.