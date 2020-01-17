В сельских школах Пензенской области создадут «Точки роста» (видео)

В 2020 году в некоторых сельских школах Пензенской области появятся так называемые «Точки роста». Это центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Они создаются с 2019 года по всей стране — в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным. Его главная задача — уменьшение разрыва между городскими и сельскими школами.

На время разобрать и собрать автомат на уроках ОБЖ. В мичуринской школе это практически единственное, чем школьники занимаются с интересом. Из остального оборудования — только учебники и информационные плакаты. Совсем скоро ситуация в корне изменится. На основах безопасности жизнедеятельности будут учиться оказывать первую медицинскую помощью на современных тренажерах-манекенах, появятся учебные медицинские наборы, а также цифровая лаборатория и 3D-принтер. ОБЖ, а также технологию и информатику будут преподавать в специальном центре образования «Точка роста».

«Он будет функционировать весь день. В первой половине — в рамках образовательных программ для начального и среднего звеньев, во второй — для них будут проходить дополнительные занятия на развитие интеллектуальных и творческих способностей», — рассказала директор школы поселка мичуринский Пензенского района Анжела Камбулова.

«Точка роста» — федеральный проект. Подобные центры уже открылись в 50 регионах страны. В нашей области их будет 35 — практически во всех муниципалитетах, кроме Пензы, Кузнецка и Заречного. Проект касается только сельских школ. Сейчас задача руководства образовательных учреждений, где будут созданы «Точки роста», — подготовить специальную учебную зону.

«Нужно найти кабинеты, которые отвечают главным требованиям: они должны быть не менее 40 квадратных метров, и в них нужно разместить, как минимум, две зоны — формирование цифровых гуманитарных компетенций и общественное пространство. Одно уже нашли, в нем — 80 квадратных метров, в нем мы будем вести технологию и ОБЖ, а также формировать необходимые общественные пространства», — сказал начальник отдела образования администрации Пензенского района Роман Греднев.

Но, конечно, главное — это то, что в сельских школах появится современное оборудование. Это не только новые компьютеры, но и 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры и многое другое. На эти цели в рамках проекта регион получил 39 миллионов рублей из федерального бюджета.

«Такого оборудования еще не было в наших организациях. Мы ждем его с нетерпением. Закупки и поставки начнутся в течение 2020 года, и к 1 сентября на территории региона будут открыты 35 «Точек роста», — рассказала начальник управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.

Оборудование начнет поступать в сельские школы уже в мае. Кстати, помимо ОБЖ, информатики и технологии, основных направлений, которые будут изучать в центрах образования, предусмотрено создание зон для игры в шахматы. Учителя, которые будут работать в центрах, пройдут повышение квалификации, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.