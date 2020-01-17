Губернатор обсудил с чиновниками вопросы реализации послания президента (видео)

Первые поручения после послания президента Федеральному Собранию. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел совещание с руководителями ведомств и нацелил их на усиленную работу для выполнения задач, поставленных накануне главой государства.

Совещание с министрами губернатор Иван Белозерцев, как и президент России свое послание Федеральному Собранию накануне, начал с самого главного — с демографии. Основные тезисы, которые озвучил глава государства, касались поддержки малообеспеченных семей с детьми. Подготовка к введению выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет уже ведется. Остается уточнить вид и порядок предоставления этой помощи. Много времени эта работа не займет, потому что реестр малообеспеченных в Пензенской области давно составлен, и они уже получают финансовую помощь на региональном уровне.

«Были проработаны и уточнены категории детей. Всего — 12 тысяч 354 ребенка. У нас существует аналогичная выплата, которая выдается из регионального бюджета, — пособие на детей малообеспеченным семьям по таким же условиям, только до 16 и до 18 лет, если ребенок обучается в общеобразовательном учреждении», — рассказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Губернатор поручил проработать механизм быстрого оформления пособия, вплоть до электронного. Это касается и материнского капитала. Теперь за рождение ребенка предусмотрено пособие в размере 466 тысяч 617 рублей, а за второго — 616 тысяч 617 рублей. Иван Белозерцев особенно подчеркнул, что если в семье уже есть один ребенок, то за рождение второго с января 2020 года мама должна получить выплату уже в увеличенном размере. Губернатор поручил продумать механизм информирования граждан о положенных им льготам. Информация должна поступать от руководителей ведомств различными путями: из СМИ, через социальные сети и любыми другими способами.

«Можно на квитанциях, которые направляются гражданам по ЖКХ, если есть такая законная и техническая возможность, давайте это сделаем. Это не реклама, а информация. Это можно и нужно сделать», — сказал он.

Среди первоочередных поручений и контроль предоставления обязательного горячего питания младшим школьникам и его качества. Сейчас завтраки и обеды в школах получают более 97% всех учащихся в регионе. С оставшимися нужно разобраться пофамильно и выяснить, по каким причинам они оказались обделены.

«Давайте разбираться по каждому ребенку. Задачу такую ставим директорам школ, главам муниципальных образований. Дети должны питаться», — отметил глава региона.

Без внимания не останутся и учителя. В регионе подобные доплаты за классное руководство уже ведутся. Теперь к ним добавляется и федеральная поддержка.

«Когда были низкие оклады, чуть ли не 1000 рублей классные руководители получали, перестроили систему, довели до трех. С 1 сентября выплата увеличится до восьми-девяти тысяч рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Руководителям высших учебных заведений, по словам губернатора, расслабляться тоже не стоит. Даже не смотря на то, что с 1 сентября число бюджетных мест в региональных вузах ежегодно будет увеличиваться. Студентов должна привлекать не столько перспектива бесплатного облучения, сколько уровень учебного заведения, получаемых знаний и возможность дальнейшего трудоустройства. При этом условия для претендентов на бюджетное место должны быть равными без исключений.

«Если имеет хорошие показатели по учебе, вопросов нет. Если плохо учится, а родители богатые и просят пристроить ребенка на бюджетное место, за это чиновник будет уволен навсегда. Все должно быть по закону», — сказал Иван Белозерцев.

Контролировать реализацию поручений президента в регионе будет специальная комиссия, в которую, помимо чиновников, войдут представители общественности. Возглавит рабочую группу сам губернатор, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.