В Пензе выявили лучших хоккеистов среди дворовых и школьных команд (видео)

Несмотря на капризы зимы, юные хоккеисты Первомайского района Пензы все же смогли принять участие в районных соревнованиях среди дворовых и школьных команд. Игры прошли на катке средней школы № 32.

«Всего — 11 команд по семь человек, — это 77 игроков. Лед хороший. Будем проводить матчи, несмотря на погодные условия», — рассказал главный соревнований соревнований Федор Никитин.

Чтобы избежать травм, вместо шайбы хоккеисты использовали мяч, но это ничуть не смутило участников соревнований. Они боролись за каждый удачный проход к воротам противника и бросок. По словам наставников дворовых и школьных команд, несмотря на разнообразие видов спорта, хоккей по-прежнему остается популярен у пензенской детворы.

Команда-победитель районного турнира получит возможность заявить о себе на городском уровне. Соревнования (0+) пройдут в марте во дворце спорта «Рубин», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.