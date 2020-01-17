Медики рекомендуют пензенцам не пренебрегать вакциной от кори

Россияне стали чаще болеть корью. Случаи инфицирования фиксируются практически во всех регионах страны. В области в 2019 году зарегистрировано десять случаев кори. Четыре из них — в Пензе и шесть — в районах региона. Как отмечают специалисты, все случаи — завозные. Заболевшие были выходцами из стран ближнего зарубежья и не были привиты от инфекции. Впрочем, вакцинацией по тем или иным причинам пренебрегают и россияне.

Первая вакцина — в 12 месяцев, следующая — только в шесть лет. Если человек по каким-то причинам упускает это время, привиться можно и во взрослом возрасте. Только иногда оставлять ребенка или оставаться самому в группе риска — сознательный выбор человека. Аргументы, сводящие такую позицию на нет, с легкостью находят и противники антипрививочников.

Врачи также предупреждают: отказ от прививок в странах ближнего зарубежья привел к всплеску болезни. Корь передается воздушно-капельным путем. И чтобы заразиться инфекцией, достаточно просто оказаться поблизости от больного. Инкубационный период может длиться до 21 дня. Потом повышается температура, появляются кашель, насморк, слезотечение, светобоязнь, конъюнктивит.

«Появляется сыпь, она типична для кори, причем поэтапно: сначала за ушами и на носу, к концу первых суток — на оставшейся части лица и шее», — рассказал врач-инфекционист городской детской поликлиники Пензы Оксана Захматова.

На этом муки больного не заканчиваются: корь опасна осложнениями. Ослабленный человек может с легкостью заболеть бронхитом, трахеитом, энцефалитом или гепатитом. Если еще четыре-пять лет назад в Пензенской области о кори даже не вспоминали, то только за 2019 год ею заболели десять человек.

«Был завозной случай из Украины, там не был привит ребенок. Также пострадали контактирующие с заболевшими лица», — прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Врачи фиксируют по всей России: болеть корью стали чаще. В 2019-м Роспотребнадзор даже объявлял кампанию по борьбе с инфекцией.

По мировым меркам заболеваемость корью за два последних года увеличилась до масштаба самой большой вспышки в современной истории. Этот факт попал даже в интернет-энциклопедии. Те же, кто отказывается делать прививку сознательно, чаще всего объясняют такое решение боязнью последствий, реакций организма.

В интернет-наборе сердобольных антипрививочников — и сахарный диабет, и эпилепсия и более общие фразы о якобы заговоре медиков, но в основе, говорят врачи, банальное нежелание узнать у педиатра, из чего состоит вакцина.

Врачи говорят, что чем старше ребенок, тем сильнее его эмоциональная реакция на любую прививку, но если говорить чисто о физиологии, то в случае с вакциной от кори возникает только местное покраснение, незначительное повышение температуры, в крайнем случае — сыпь. Даже если у ребенка аллергия на вакцину, медики рекомендуют за три дня до прививки и три дня после нее применять специальные препараты, сообщает телеканал «Экспресс».