В Пензе летом пройдут сельские игры (видео)

Пенза вновь станет столицей сельских игр (0+). Летом 2020 года в Пензе состоятся масштабные состязания для спортсменов и работников сельскохозяйственной отрасли. Они пройдут с 1 по 6 августа.

«Первый раз мы провели это мероприятие в 2001 году. Опыт есть, но за эти 19 лет сильно изменилась база, она стала лучше, и количество субъектов, принимающих участие, выросло. Ожидаем, что приедет практически вся Россия, около 70 регионов, порядка двух-трех тысяч человек», — рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Сельские игры проводятся совместно с региональным министерством сельского хозяйства. Запланированы соревнования по 11 видам спорта, плюс состязания за звание лучшего механизатора, дояра и косаря. Игры охватят лучшие спортивные площадки Пензы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.