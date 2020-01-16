Мошенники списали со счета жительницы Мокшанского района 47 тыс руб (видео)

В неприятную ситуацию по собственной доверчивости прямо перед Новым годом попала жительница Мокшанского района Пензенской области. Она лишилась 47 тысяч рублей, став жертвой мошенников. Причем о том, что злоумышленники используют различные уловки, женщина знала, но никогда не думала, что попадется на них сама.

Наталья Анохина не предполагала, что станет жертвой мошенников, но 30 декабря почему-то ответила на странный звонок и выполнила все действия с банковской картой, которые просил сделать незнакомец. Мужчина пояснил, что он является представителем финансового учреждения, организация зафиксировала странные манипуляции с картой Натальи, и предложил обезопасить ее сбережения.

«Сказал: «Давайте переведем все ваши деньги на одну карту», потому что я вижу, что она у вас не единственная. Я перевела средства на зарплатный счет», — рассказала она.

Потом злоумышленник рекомендовал ей установить приложение, якобы антивирус, и объяснил, как это сделать. Потом женщина зашла в онлайн-банк и просто наблюдала, как ее деньги исчезают со счета. Когда Наталья позвонила в свое финансовое учреждение узнать, когда средства вернутся на карту, ей ответили, что она стала жертвой мошенников и ей следует обратиться в полицию.

«Уважаемые граждане, не предоставляйте никому информацию о вашей банковской карте, не передавайте коды подтверждения, поступавшие на ваш сотовый телефон, не устанавливайте сомнительные мобильные приложения. Вы можете стать жертвой мошенников», — призвал начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

Таким образом, женщина потеряла 47 тысяч рублей. Получится ли их вернуть законной владелице и найти мошенника — неизвестно. Преступник может находиться в любой точке земного шара. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.