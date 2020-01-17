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Эксперты рассказали об основной проблеме в сфере ЖКХ

17 января в 09:09 88 просмотров

Россиян стало волновать состояние жилых домов и недостатки в работе УК больше, чем цены на коммунальные услуги и ошибки в платежках.

Проблемы с содержанием домов вышли на первое место в прошлом году, рассказали «Известиям» в организации. Так, в первых двух кварталах 2019 года эти обращения сохраняли лидерство по доле — примерно 15% от общего объема.

Но с III квартала россиян стало больше волновать неудовлетворительное качество содержания и ремонта домов. По итогам прошлого года доля таких жалоб составила около 19%, заняв первое место.

В целом, жалобы на управление домами и взаимоотношения с УК, состояние и ремонт домов составляют треть от всех обращений. В год организация в общей сложности получает около 40 тыс. жалоб.

По словам экспертов, в числе главных причин появления нового лидера — нехватка средств УК на текущий ремонт и противоречивость регулирующего сферу ЖКХ законодательства.


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