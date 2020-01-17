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В Терновке неизвестная машина протаранила иномарку и уехала

17 января в 09:21 68 просмотров

В Пензе в Терновке произошло ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев.

По предварительным данным, инцидент произошел 28 декабря в 11:00 напротив дома № 260 по улице Терновского. Неизвестная машина врезалась в Nissan Tiida и уехал. Иномарка получила повреждения, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Свидетелей аварии просят позвонить по телефонам: 59−90−47, 59−90−02, 59−90−03, 59−90−04 или обратиться по адресу: ул. Бакунина, 181.

Напомним, за оставление места ДТП водителям может грозить лишение прав до полутора лет. Инспекторы просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также в зимнее время водителям советуют управлять авто плавно, чтобы избежать заноса.


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