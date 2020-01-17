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Зареченца ограбили у торгового центра

17 января в 09:15 68 просмотров

24-летний житель Заречного Пензенской области написал заявление в полицию.

Мужчина рассказал, что ночью возле торгового центра на улице Мира знакомый похитил у него деньги.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили приметы и данные предполагаемого злоумышленника. По горячим следам сотрудники уголовного розыска они нашли его», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина во всем признался. Оказалось, что он уже имеет уголовное прошлое. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.


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