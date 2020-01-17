Стали известны самые популярные пароли 2019 года

Топ-10 самых популярных в мире логинов и паролей в 2019-м сохранили лидерство с прошлого года, сообщают «Известия» . В него вошли почти 5 млрд уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных.

Эта ситуация характерна и для России: десятка кириллических пин-кодов также осталась неизменной. Наиболее популярные — «пароль», «йцукен» и «я». В топ-5 входят пароли «любовь» и «привет». В десятку — «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко», говорится в исследовании.

Самые популярные в мире пароли состояли из наиболее простых сочетаний клавиш: 123456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e). Кроме того, в топ-10 попали пароли password и 111111.

С помощью этих данных мошенники взламывают почты, через которые можно восстановить доступ к онлайн-банку или заказать товары в интернет-магазине за чужой счет. Использование простых и распространенных паролей говорит о низкой компьютерной грамотности, считают представители банков.

Они добавили, что для безопасности своих клиентов проводят программы повышения их финансовой осведомленности. В том числе размещают обучающие материалы на сайтах, устраивают открытые лекции и мастер-классы, а также оповещают о новых способах мошенничеств через SMS и письма.

Антивирусный эксперт добавил, что финансовые организации активно работают над кибербезопасностью аккаунтов даже со слабыми паролями.