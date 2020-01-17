В Пензе родители создали новые семьи и забыли о сыне

Пензенская пенсионерка обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка в регионе Елене Столяровой.

Женщина рассказала, что воспитывает внука. Ее дочь разошлась с мужем, оба создали новые семьи. Но в октябре мужчина решил забрать сына к себе, мальчика перевели в другую школу. Вторую четверть он закончил с двойками, за это отец его наказывал.

«Со слов бабушки, мужчина решил вновь вернуть ребенка своей бывшей теще. При этом отец и мать не лишены родительских прав, а школа не может вернувшегося ребенка вновь зачислить, так как необходимо заявление от законных представителей, которых ни бабушка, ни администрация не смогли найти и заставить написать заявление», — сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

После вмешательства Елены Столяровой бабушке оформили временную опеку над мальчиком. Пенсионерка написала заявление в школу, ребенка зачислили. Также уполномоченный обратилась к директору учебного заведения с просьбой оказать ребенку психологическую помощь и провести с ним дополнительные занятия.