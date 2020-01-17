В Терновке легковушка улетела в сугроб

Утром 17 января в микрорайоне Терновка города Пенза произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что машины столкнулись примерно в восемь часов утра на улице Ново-Терновской. Судя по кадру, участниками ДТП стали Fiat Doblo и легковушка, марку которой трудно определить по снимку. У иномарки поврежден бампер, а вторая машина улетела в кювет, воткнувшись в сугроб.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят водителей соблюдать правила дорожного движения, правильно выбирать дистанцию, боковой интервал, а также не превышать максимально разрешенную скорость. Кроме того, пензенцам рекомендуют управлять авто плавно, чтобы избежать заносов.