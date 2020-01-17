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В Пензе малышам рассказали о безопасном поведении на дороге

17 января в 10:15 122 просмотра

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции в детском саду провели занятие «Путешествие в страну ПДД».

Сначала малышам напомнили правила, которые надо соблюдать при переходе проезжей части. Рассказали о сигналах светофора, дорожной разметке, о том, что нужно пристегиваться в машине и использовать детское кресло.

После этого ребята приступили к практической части занятия, они узнали о правилах перехода по «зебрам», приняли участие в обучающих играх, повторили необходимые для каждого пешехода дорожные знаки, а также разгадывали загадки по безопасности дорожного движения.

Как отметили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, целью мероприятия является формирование у дошкольников представления о правилах безопасного поведения на дороге, знание и соблюдение основных правил дорожного движения для пешеходов.

Фотография: https://xn--90adear.xn--p1ai/r/58/news/item/19324642

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