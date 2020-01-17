Пензенец в Сети рассказал об аварии, которая произошла утром 17 января на улице 40 лет Октября.

Мужчина запостил фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел примерно в семь часов утра.

Судя по кадру, «Нива» двигалась по главной дороге, а грузовая «ГАЗель» выезжала с второстепенной и врезалась в правый бок внедорожника. За машинами собралась пробка. Официальной информации об аварии нет.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пензенцам управлять машинами плавно, чтобы избежать заноса. Также они просят водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.