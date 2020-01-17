В Пензенской области разыскивают пропавшего Александра Кирсанова

Мужчина родился в городе Борисоглебск Воронежской области, в последнее время жил в Пензенской области. 23 августа 2017 года он уехал из города Кузнецка и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид — 55−60 лет, телосложение — среднее, волосы — светлые, глаза — темные.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефону управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области 8 (8412)599−645 или 02», — сообщили в пресс-службе управления.