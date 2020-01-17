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В Пензенской области разыскивают пропавшего Александра Кирсанова

17 января в 11:11 46 просмотров

В Пензенской области полицейские разыскивают без вести пропавшего 57-летнего Александра Кирсанова.

Мужчина родился в городе Борисоглебск Воронежской области, в последнее время жил в Пензенской области. 23 августа 2017 года он уехал из города Кузнецка и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид — 55−60 лет, телосложение — среднее, волосы — светлые, глаза — темные.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефону управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области 8 (8412)599−645 или 02», — сообщили в пресс-службе управления.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления МВД по Пензенской области

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