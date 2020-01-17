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Россиян предупредили о новом способе мошенничества с уличными банкоматами

17 января в 11:23 172 просмотра

Роскачество предупредило владельцев банковских карт о мошенничестве с банкоматами, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что для того, чтобы защитить свои деньги, нужно избегать уличных банкоматов и обращать внимание на тех, кто стоит за спиной.

Оказалось, что способов воровства множество, например, установка считывателей карт, которые тайно выполняют свою работу: запоминают платежные данные, чтобы потом мошенники могли сделать дубликат карты и снимать с нее деньги. Также на банкомат устанавливаются скрытые видеокамеры размером с булавочное отверстие, направленные на клавиатуру, либо просто размещаются накладные клавиатуры, которые запоминают вводимый пин-код.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, эксперты призвали соблюдать базовые правила. Во-первых, использовать банкоматы, которые стоят внутри офисов финансовых организаций. Они лучше охраняются, а наличие консультанта, как правило, отпугивает мошенников. Также стоит приглядеться к людям, которые стоят возле банкомата. Мошенники могут разглядеть пин-код от карты из-за спины или с помощью скрытой камеры. Чтобы защитить свои данные, клавиатуру можно прикрыть другой рукой. Кроме того, нужно присмотреться к картоприемнику — мошенники могут установить накладку, которая считывает данные карточки.

Кроме того, наличие клавиатуры «для ввода пин-кода», чтобы попасть внутрь отделения банка, — верный признак мошенничества. Банки никогда не устанавливают подобные терминалы.

В Роскачестве советуют сразу же обращаться в банк, если вы заметили признаки мошенничества.


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