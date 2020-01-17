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Какие работы ведутся на Фонтанной площади. ФОТО

17 января в 12:02 198 просмотров

В Пензе продолжается реконструкция Фонтанной площади. Как сегодня выглядит территория и какие работы уже проведены, выяснило ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время выполнены работы по устройству основания под чашу фонтана, коридор и насосную, а также идет гидроизоляция основания, бетонирование полов в техническом помещении.

«Выполнены работы по бетонированию стен коридора и насосной, их вертикальной гидроизоляции. До конца этой недели планируется приступить к армированию перекрытия помещения насосной. Ведутся работы по прокладке внутренней системы водоснабжения, на прилегающей территории — по разборке подпорных стен и плитки на них», — отметили в горадминистрации.

Напомним, демонтаж чаши фонтана был произведен в начале октября 2019 года. Планируется завершить все работы, включая благоустройство прилегающей территории, к 1 сентября 2020-го.


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