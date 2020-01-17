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На новой дороге на ул. 40 лет Октября будет четыре полосы

17 января в 12:28 86 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 17 января проверил ход реконструкции дороги на улице 40 лет Октября.

Капитальный ремонт выполняют по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент на участке уже сделали переустройство кабеля связи, водопровода и других коммуникационных сетей. Также ведутся работы с дорожным полотном и устройством ливневых канализаций, уточнили в пресс-центре регионального правительства.

Министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев пояснил, что новая дорога предполагает двустороннее четырехполосное движение, установку наружного освещения и обустройство тротуаров. Общая протяженность первого участка — 1 км 200 м.

Второй этап модернизации дороги будет идти на отрезке от улицы Терновского в сторону Бригадирского моста. А третий — позволит построить путепровод в районе пересечения с железной дорогой. Эти работы позволят создать современный альтернативный путь для автомобилей в обход центральной части города, связать широкой скоростной автомагистралью Город Спутник и Терновку с микрорайонами Кривозерья и Тепличного, улицей Окружной и Западной Поляной.

«Реконструкция данного автотранспортного объекта, расширение дороги — для областного центра это важно и необходимо. Нагрузка на участке большая. Это также поможет уменьшить количество пробок в городе. Для комплексного решения проблемы заторов в Пензе надо еще раз проанализировать режим работы светофорных объектов. Может быть, где-то от них отказаться, ввести одностороннее движение, соблюдая в первую очередь, конечно, требование безопасности и водителей, и пассажиров, и пешеходов. Мы настроены на то, чтобы сделать лучше для людей, так, чтобы пользоваться транспортной инфраструктурой было удобно и безопасно», — отметил в ходе рабочего совещания Иван Белозерцев.

Отмечается, что первый этап капремонта дороги планируют завершить к осени.

Напомним, в июне прошлого года ИА «Пенза-Пресс» публиковало материал с фотографиями о ходе реконструкции дороги от ул. 40 лет Октября до ул. Центральной, в котором начальник отдела капитального строительства и технического надзора управления строительства и дорожного хозяйства Илья Вохрамеев рассказал о первом этапе работ.

Ранее также сообщалось, что в целом на реконструкцию всего объекта планируется потратить более четырех миллиардов рублей. Главные цели преобразований — решение проблемы автомобильных заторов на этом участке дороги и избавление центра Пензы от грузового транспорта.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/209210/

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